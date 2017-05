Ya en el tercer mes de gestación, la modelo cordobesa dijo que disimuló en todo esto tiempo su embarazo, y hasta se lo ocultó a su familia. "(Porque) si Daniel me dice: 'No digas (que estás embarazada)', yo no digo. Pero soy una persona que estalló, porque la mentira conmigo no va", afirmó esta mañana Berger, en diálogo con Buenos días América.

"Me dijo: 'Es una cagada'. Yo cuidé la pareja con la que compartía mi vida, y espero lo mismo de la pareja que comparte mi vida. Yo aposté a una relación personal con él", señaló la joven.

"En tres meses hablando del tema se nombró todos los sinónimos sobre esa palabra, incluida esa (aborto). Lo primero (que le dijo Scioli): 'Si hay algo para tomar… Para hacer que esto baje… ¿No existe algo?'. Así arranca. Fueron tres meses hablando del tema. Yo vuelvo a preguntar, porque estaba esperando otra respuesta. Hace poquito tiempo estallé y me agarró un ataque de nervios porque no lo puedo creer… no lo puedo creer, no puedo creer esto (repite una y otra vez). No sé cómo explicar, es tremendo".