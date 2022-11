La madre de Mora asegura que hubo "odio" y "violencia" contra su hija

Gran Hermano transita la cuarta semana de competencia y la casa está que arde. La eliminación de Mora y los gritos contra Lucila, conocida como “La Tora”, alarmaron a todos los integrantes de la casa más famosa del país que nominarán este miércoles una vez más. La salida de la participante dejó a todos sorprendidos e incluso la mismísima Mora quería seguir en competencia y Romina se lamentó por no salvarla cuando le tocó ser “líder”.

La madre de la reciente eliminada por el público que tuvo más del 60% de los votos dio sus sensaciones sobre la participación de su hija. “Yo no estuve mirando, pero a los días que empezó, vi que había mucho odio y mucha violencia hacia mi hija, particularmente hacia su apariencia. Para resguardarme en mi buena vibra, dejé de leer noticias y comentarios”, arrancó diciendo Cristina en el programa de Georgina Barbarossa.

Pero eso no es todo, la mujer explicó que, en las redes sociales, sobre todo en Instagram, recibió mensajes, cuestionado a Mora: “ese hombrecito”, “que se defina”, escribían los usuarios. Además, profundizó sobre la participación de Mora en Gran Hermano: "Estuve escuchando que mi hija estuvo de un grupo al otro, y en realidad es lo que yo le enseñé en la vida, que conociera uno por uno para fundar su opinión . Así que mi hija hizo lo que hace en su vida diaria, conocer en primera persona a todos", prosiguió.

Además, denunció que el público está juzgando a la misionera por algo que realmente no es: “Creo que está siendo castigada porque dicen que es falsa, otra que es charlatana y en realidad me parece que con esa misma vara, la gente que juzga a Mora falsa, no juzga a otras personas dentro de la casa”, aseguró la mujer sobre la reacción de los seguidores del reality respecto a la exparticipante.

¿Qué le dijo Mora al Del Moro tras salir de la casa de Gran Hermano?

Acto seguido, contó un triste momento que vivió Mora cuando tenía 6 años. “Cuando yo conozco a Mora y a Clara -su hermana- tenían seis y cuatro años. Me pongo de novia con su papá, que era viudo, y al tiempito de estar juntos como familia, Jorge falleció repentinamente, de una forma muy sorpresiva. Y desde ahí estamos solas. Ellas armaron su vida de nuevo con una mamá, yo soy su mamá porque ellas son mis hijas”, cerró la madre revelando datos del pasado de la participante que al menos hasta ahora se desconocía.