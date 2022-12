La mamá de Agustina aseguró que Parra actuó con cómplices y espera la verdad

En diálogo con LMCipolletti , Silvana Cappello afirmó que su deseo en este momento es que "salga a la luz todo" y afirmó que hay "gente que sabe, que no habló o mintió" en torno al caso.

"Hablo de Parra, la familia, los amigos, los allegados. Cuando te toman una declaración y decís que estuviste cierto lapso con una persona, pero sabes que no es así, creo que son cómplices. Él dijo que estuvo más de media hora en la casa de los padres, pero no. Esperamos que declaren de nuevo", sentenció.

En cuanto al imputado, la mamá de la joven afirmó que tiene características de un "psicópata". "Está convencido de su coartada. Él no se siente artífice de esto", aseveró.

También admitió que a Parra en la audiencia no lo pudo "ni mirar" y que desde el primer momento que escuchó su versión de los hechos tuvo un sólo pensamiento: "El pez por la boca muere", tal y como dice el refrán. "Nunca pude terminar de escucharlo. El día que él me llamó, ese sábado (el día del crimen de Agustina) le importaba él y solamente él. Siempre fue todo muy raro", detalló.

El desvío de la investigación y la hipótesis del robo

Cabe recordar que, según la teoría de la fiscalía, Pablo Parra desvío la investigación desde un primer momento brindando datos falsos e intentando construir la escena de un robo, lo cual llevó a que el caso se atrasara por más de cinco meses.

Durante todo ese tiempo hubo otras líneas de investigación en las que se siguieron trabajando y, aunque el imputado creyó que su coartada había sido exitosa, en realidad seguía en la mira.

Fueron los análisis realizados por el perito Eduardo Prueger, licenciado en Criminallística y especialista en investigación de homicidios, los cuales brindaron pruebas contundentes para afirmar que Parra había sido el autor del femicidio.

"Cuando la vi (a Agustina) dije en seguida que no era un robo e insistí con eso desde el primer momento, era algo simulado. El fiscal llegó sin verla a ella, ya se la habían llevado al hospital. Eso me parece que hubiera sido importante. Yo pincho mucho, he tenido discusiones, pero siempre dije que lo único que quería era la verdad", expresó Cappello.

Finalmente exigió que Pablo Parra sea declarado culpable y le den una pena de prisión perpetua, en tanto que a los cómplices les pidió que hablen, pero con la verdad.