agustina-fernandez-silvana-capello.jpg

Por el crimen de la joven está detenido Pablo Parra, un trabajador petrolero vecino de la joven, quien fue la última persona en verla con vida. En este sentido, desde el inicio Capello sospecho de él y en una nota con LM Cipolletti confió que estaba segura que también había tenido cómplices.

“Hay gente que sabe, que no habló o mintió… Hablo de Parra, la familia, los amigos, los allegados. Cuando te toman una declaración y decís que estuviste cierto lapso de tiempo con una persona, pero sabes que no es así, creo que son cómplices. Él dijo que estuvo más de media hora en la casa de los padres, pero no. Esperamos que declaren de nuevo", confió semanas atrás la mujer a este medio.

agustina-fernández.jpg

Los cargos contra Parra

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía afirmó que hay pruebas contundentes para acusarlo por femicidio agravado por alevosía y reclamó seis meses de prisión preventiva, pedido al cual hizo lugar la jueza de garantías.

Fue así que el fiscal Martín Pezzetta describió el caso y presentó las pruebas contra Parra, detenido el jueves en forma sorpresiva ya que meses antes una prueba de ADN parecía descartarlo como sospechoso.

audiencia parra2.jpg

Agustina "alquiló en marzo, tenían una relación de amistad y tuvieron relaciones sexuales. Parra quería un noviazgo, pero ella no. El 2 de julio a ella la visitó un joven. Luego ella salió a comprar y al regresar Parra estaba en la puerta del complejo. Allí la invitó a cenar", manifestó el fiscal al contextualizar el caso.

Pezzetta graficó que "tuvieron una relación de amistad, con él siendo servicial ayudándola. Parra quería una relación de intimidad, pero ella no quería tener una relación amorosa porque quería recibirse y volver a Santa Rosa. Eso lo manifiestan testigos".