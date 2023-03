La mamá de Agustina Fernández, la joven que fue asesinada el 2 de julio de 2022 en Cipolletti, reafirmó sus expectativas camino al juicio y espera que el acusado, Pablo Parra, sea condenado a prisión perpetua y confiese que fue él quien perpetró el crimen de su hija. Aún no hay fecha para el inicio del debate oral y público.

"Todos los días publico en mis redes sociales y pido justicia. Agustina no va a volver, pero nos tiene a nosotras y a todos los que la amamos. La pena que reciba (Parra) va a ser mínima en comparación de lo que ella sufrió. Espero que la Justicia haga su trabajo", aseguró la mamá de la joven.

Pablo Parra fue detenido en diciembre de 2022 y permanece cumpliendo prisión preventiva en el Penal N°5 de Cipolletti.

Por su parte, Silvana aseguró que, desde un principio, sintió que toda la situación era "muy rara", ya que el ahora acusado por el femicidio "manejó a todos".

"No confié nunca en él. Yo sé cosas, por eso mi rechazo. Me parece que tiene que haber justicia. Espero perpetua y que confiese que lo hizo, proque lo hizo. Yo no le deseo la muerte, Dios se va a encargar de eso. Que viva y cumpla lo que tenga que cumplir", agregó.

En cuanto al juicio remarcó que aún no hay fecha de inicio y están a la espera de ser convocados por su abogado para viajar al Alto Valle en cuanto se requiera de la presencia de la familia.

Cabe recordar que el femicidio de Agustina ocurrió el 2 de julio de 2022 en la localidad de Cipolletti, en el departamento del acusado. Recibió una brutal golpiza en la cabeza y agonizó por varios días, hasta que se anunció su fallecimiento.