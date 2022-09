El lunes a las 15 se encontrarán en calle Confluencia 1301, fuera del complejo de departamentos donde asesinaron a la joven Agustina Fernández . "No buscamos sensacionalismo, buscamos la verdad", expresó su madre.

"Espero estar ahí el lunes porque para abrazar a Verónica y me vuelvo. Voy a presenciar lo que haga. Tengo pensado llevar una prenda de Agustina, que es con la que yo duermo abrazada cuando la extraño mucho", expresó Silvana.

También mencionó que la convocatoria es abierta, de modo que puede ir cualquiera "que quiera transmitir una luz por Agustina". Y agregó: "Lo que yo quiero es paz para mi hija".

No tiene conocimiento de la actividad que la clarividente desarrollará en ese lugar, ni quiere molestarla. "No tengo mucho que decirle más que abrazarla. Es lo que necesito. Siento que tengo una conexión con ella, el superior y Agustina", manifestó.

Complejo departamentos crimen de agustina 1.jpg

El objetivo es que Verónica pueda saber quién mató a Agustina, pero Silvana aclaró que no quiere cargar sobre ella todas sus expectativas porque es la Justicia quien debe dar respuesta. "Ella (la clarividente) puede hacer un aporte positivo a la Justicia, que le dé una guía, pero acá los encargados de hacer su trabajo son la Fiscalía y la Policía", reafirmó.

Valoró que Verónica se traslade desde Malargüe hasta Cipolletti para ayudarla, y que lo haga de forma solidaria, en tanto lo está haciendo en su dolor como madre. "A mí no me está cobrando nada", aclaró.

La clarividente, además, preparó un informe que presentará a la fiscalía en su visita a Cipolletti. Parte de ese informe es la comparativa que realizó entre el perfil de Pablo Parra, el amigo de Agustina, y el joven del identikit. La madre de la víctima advirtió que se parecen. "Son coincidencias. Hay cosas que de entrada no me cerraron pero yo no soy quién para juzgar. La Justicia está trabajando", indicó Silvana.

Hay mucha expectativa en torno a lo que pueda suceder el lunes. No obstante, Silvana adelantó que así como puede ser que Verónica encuentre la verdad, también que no pueda decir nada. "Es un momento para poder conocerla y abrazarla", recalcó. Y sus expectativas, reiteró, están con la Justicia.

"Yo no creo que sean todos inoperantes, pero hasta que no me traigan algo, para mí lo son", cerró.

El 5 de octubre se cumplen seis meses del femicidio de Agustina y hay una marcha convocada en Cipolletti para reclamar por el esclarecimiento de la causa.

"Haré todo lo q esté a mis manos porque su asesino pague con perpetua cómo debe ser", adelantó la clarividente en su muro de Facebook.