La medida extrema que tomó Nora Colosimo, la mamá de Wanda, con sus nietos

Aunque sus hermanos dormían, la nena se levantó muy temprano y ayudó a su abuela Nora en la preparación del almuerzo para todos. Sin embargo, ella no fue la única que colaboró.

Más tarde, Colosimo mostró a Valentino y Benedicto, los hijos que la modelo tuvo producto de su relación con Maxi López, lavando vajillas. “Genio, Valu, cómo le gusta aprender”, escribió orgullosa la abuela y luego agregaría: “Benchi también pidió aprender a lavar”.

Como comentamos anteriormente, los chicos están al cuidado de su abuela mientras Wanda y Mauro disfrutan de sus vacaciones en las Islas Maldivas donde buscan desconectar de la rutina diaria y afianzar la pareja tras la crisis que afecto a la misma en los últimos meses.

Recordemos que, en su visita a la Argentina, Wanda pasó por el programa Red flag de Luzu TV y habló de varios tópicos, entre ellas de su rol como mamá. La empresaria dijo que es muy estricta y que les hace valorar las cosas materiales.

“Una vez, Francesca me dijo ‘mamá, ¿quién es toda esta gente que viaja en nuestro avión?’ y ahí empecé a viajar en economy y no en low cost. No quiero que mis hijos sean felices si van en business. Ya viajar en avión es un lujo”, destacó la modelo.