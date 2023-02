La mujer atropellada sigue internada: "No queremos que esto quede impune"

La mujer viajó desde Rosario para ayudar a su papá y hermanos en el acompañamiento a su mamá, quien este miércoles tuvo una leve mejoría ya que le sacaron una sonda de drenaje del pulmón, que estaba todo lleno de sangre. "Mi mamá esta consciente, ahora está hablando más animada pero no recuerda el accidente", precisó.

Una camioneta Hilux atropelló a una mujer y se dio a la fuga en Neuquén.mp4

Los dueños del supermercado donde su madre iba a comprar -y no llegó- fueron los que brindaron el registro de las cámaras donde se ve a la Hilux embestirla fuertemente, luego esquivarla y seguir camino como si no hubiera pasado nada.

"No podemos entender que no la haya visto, esta persona es inhumana", aseveró la mujer, quien además contó que fue un taxista el primero en frenar y socorrer a su mamá, al igual que otras personas que circulaban por la zona.

La familia de la víctima aún no sale del asombro del accionar del conductor y esperan que más vecinos de la zona del accidente aporten a la Policía cámaras de seguridad que puedan haber captado las imágenes del vehículo para poder identificar la patente y, así, llegar a la persona responsable del accidente.

mujer-atropellada.jpg

"Estamos tratando de tener la patente del vehículo, queremos pedir a la sociedad ayuda para que podamos dar con el vehículo y las personas que atropellaron a mi mamá. Verla tirada, esquivarla e irte es lo más inhumano que pudo hacer una persona. La dejó como a un perro, ni a un perro se lo deja así", manifestó.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de Paula González, que está analizando las cámaras para dar con los actores involucrados. "Mi hermano pide a todos quien puede aportar las cámaras para ver el recorrido qué hicieron y ver quién manejaba, por favor todo el que tenga cámaras en la zona le pedimos si las puede ver para determinar si pasa la camioneta", insistió.

"No queremos que esto quede impune, que estas personas salvajes queden sueltas y que vayan y choquen a otra persona. No puede seguir pasando esto que chocan a las personas como si nada y que se dan a la fuga sin la menor responsabilidad, ni conciencia", aseveró la hija de la víctima. "Ella sigue internada y es para largo. Sigue estando estable, pero no está fuera de peligro, se encuentra en terapia quirúrgica lista para entrar a quirófano ante cualquier problema", concluyó.