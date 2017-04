La mujer invisible: ¿cómo hacer para que vean nuestro trabajo?

Más de 10 años trabajando en la empresa, buena productividad, cero conflictos y, sin embargo, no hay valoración profesional ni mucho menos salarial. Es un panorama al que se enfrentan muchas mujeres que se convirtieron en una suerte de trabajadoras invisibles. ¿Por dónde buscar una solución?, ¿es el jefe el que no nos ve o somos nosotras las que no nos hacemos ver? Acá te pasamos algunos tips para mostrar mejor tus logros dentro de la empresa.