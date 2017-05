La mujeres del Diego: guerra y escándalo

Ángel de Brito reveló en Los ángeles de la mañana parte del audio que Rocío le envió a Diego y provocó un nuevo escándalo. Por ese motivo, la hija del ex técnico del seleccionado de fútbol decidió denunciar a Oliva -de la mano del abogado Fernando Burlando- por amenazas en la Fiscalía de la Mujer de Tigre.

En el audio de Whatsapp que ventiló De Brito, Rocío expresa: "Sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna. Voy a ir a bailar todos los fines de semana hasta que me la encuentre y cuando me la encuentre, te la cago a trompadas, a ella, a las hijas... Vos sabés que somos muchas. Ahora me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie".

"Ladrona de la cuna"

En Intrusos, en tanto, se reprodujo otra parte del mismo audio con fuertes insultos de la rubia. “Al final tu hija terminó siendo una gorda, petera y ladrona. Evidentemente es ladrona de la cuna. No quiso dar mis valijas. Esas son las hijas que vos tuviste. Ladronas”, se escucha decir a la ex novia del Diez.

"Hagan lo que quieran; si les parece, denúncienla", fue el consejo de Diego luego de enviarles el audio a sus hijas.

Jorge Rial intentó comunicarse con Dalma Maradona, pero la hija mayor de Diego recurrió a su cuenta de Twitter para expresarse: “¡Les agradezco el interés pero todo lo que teníamos que decir lo dijimos en la justicia y no nos interesa mediatizar el tema! ¡Gracias!”.

La semana pasada los audios fueron enviados por el mismo Maradona a sus hijas. “Hagan lo que quieran; si les parece, denúncienla”, fueron las palabras del Diez para Dalma y Gianinna.