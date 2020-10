La Muni firmará un convenio para planificar 8000 lotes

“Lo importante del día de hoy es que estamos convocando a la firma de in convenio, para que en 45 días tengamos la oportunidad de llevar adelante un nuevo loteo con servicios sobre la meseta. Vamos a desarrollar en estos 45 para presentar en el Concejo Deliberante”, adelantó Gaido en declaraciones a LU5.

Según indicó el intendente, ni bien presenten el proyecto en el Concejo Deliberante y sea aprobado por los ediles, comenzarán este nuevo loteo para la ciudad.

“Es sobre la ruta 67, ahí tenemos este desarrollo de las 550 hectáreas, que son 8.000 lotes sobre propiedad municipal. Son tierras que el intendente Víctor Aníbal García compró hace 61 años. No hay ocupación en estas tierras, por el contrario la estamos planificando”, aseguró Gaido.

El Jefe comunal estimó que en 45 podría presentar este trabajo con el desarrollo de las obras que planificará el Colegio de Ingenieros con el desarrollo de la urbanización que realizará el Colegio de Arquitectos en conjunto con la UNCo.

"Todos estaremos trabajando para que en 45 días el Concejo Deliberante pueda analizar la aprobación de esta nueva planificación de la ciudad. Se van a sumar a los 1.000 lotes que ya estamos desarrollando, estos 8.000 lotes con servicios sobre la ruta 67, donde está aprobado su asfalto, cercando al Parque Industrial", explicó el ejecutivo comunal.

Señaló que a través de esta iniciativa el municipio está brindando una "importante solución habitacional". No obstante, el intendente aprovechó para manifestar su desacuerdo con las tomas de terrenos. "No es la metodología el corte de calle, la toma de terrenos. De ninguna manera estoy de acuerdo, no lo vamos a acompañar", agregó.