La Muni les tapió la casa con ellos adentro y no podían salir

La casa tapiada es habitada por la madre del joven y su hermana y él mismo viven en casas contiguas y cada una tenía su propia salida. Por tal motivo ahora debieron derribar las divisiones que había entre las tres viviendas para poder salir a la calle.

“No estaba autorizado a hacer las puertas que daban a la vereda, pero las tenía hechas desde hace un tiempo, vivo acá desde el 2005. Nunca tuve problemas, pero ahora que lo arreglaron, los caños de las casas no funcionan. No tenemos desagües”, lamentó el vecino afectado.

Les tapiaron la puerta de la casa.mp4

En el lugar viven doce personas que ahora comparten una misma salida. “Tuve que abrir una pared para salir y llevar a las chicas al colegio. Van a mejorar el espacio público a costa de empeorar nuestra calidad de vida”, explicó Lucas y señaló.

“De repente dijeron no, hay que hacer lo que hay que hacer y ya. Yo les pedí primero que hagan el pasillo por dentro pero evidentemente me mintieron. No pido nada de otro mundo, solo recuperar lo que tenía, por lo menos una ventana, una entrada de aire. Tengo prendido el ventilador porque acá no circula aire”, sostuvo.

Avellaneda. La Municipalidad les tapó la casa. Vecino jpg.jpg

“Se siente el olor a encierro, tengo una nena de un año y mi mamá sufre ataques de epilepsia, mi cuñada tiene un hijo discapacitado, no se puede vivir así”, reclamó el hombre.

El damnificado también denunció los malos tratos que recibieron por parte de la Policía. “Nos dijeron que no era problema suyo cuando mis familiares les advirtieron de estas situaciones. No les importó”, cerró.