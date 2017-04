"La nena se hizo mujer"

El hombre en cuestión vive en Nueva York desde hace un par de años y es directivo del prestigioso banco suizo UBS.

Vicky y Javier se conocieron en Punta del Este durante el verano por unos amigos en común. “Siempre soñé con formar una familia y tener tres hijos. Sigue ese sueño en pie. Con Javier estoy muy bien”, contó la blonda.

Tanto amor siente por el empresario, que desde que lo conoció intentó bajar el perfil. “Para cuidarlo a él prefiero no dar tantos detalles, porque es perfil muy bajo. Hoy cuidarlo a él es cuidarme a mí”.

Es por este motivo que la Griega evitó hacer público su romance, hasta hace pocos días, cuando compartió una imagen del tobillo de su hombre, con sus iniciales tatuadas (VJX). “Tattoo VJX jajajajajajaja. You are my love (Tú eres mi amor)”, fue la frase que acompañó las postales. Sin pensar en esta noviazgo como una revancha en el amor -por su fracasada relación con Ottavis-, la blonda sorprendió diciendo: “Del pasado no tengo nada que opinar, simplemente porque es pasado. Pero sí tengo bien en claro que todos los hombres que pasaron por mi vida me dejaron enseñanzas. Y no me arrepiento de nada”, detalló Vicky, y agregó: “Me hacen todos más grande y de todos aprendo algo, lo bueno y lo malo de la vida. Muchos me sirvieron para madurar, siempre fui muy aniñada y hoy esa nena está hecha una mujer, y a todos se lo agradezco”.

¿Habrá encontrado por fin Vicky a su tan anhelado príncipe azul?.

