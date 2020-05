La neuquina que noqueó al aborto clandestino

Pero lo que más la entusiasmó a esta joven neuquina de 22 años para realizar su primera experiencia en la actuación fue la temática abordada en los 8 minutos y 26 segundos que dura La boxeadora.

El trabajo dirigido por Aníbal Troche relata las peripecias de Tamara, una aficionada al box, reconocida en el barrio por su destreza pugilística, en la que se depositan los anhelos de ascenso social y económico de su familia y allegados. Nadie espera, ni ella tampoco, quedar embarazada, y a partir de ahí se enfrenta a la disyuntiva de continuar o no su embarazo, una decisión que deberá tomar sola.

"Nunca había actuado y una amiga me etiquetó en Facebook en la convocatoria que estaban haciendo. Me pareció interesante y fui a probar como experiencia. Me gustó, me divertí y salió natural", explicó Paloma, quien actualmente reside en Buenos Aires, donde estudia Derecho.

Cuando Tamara le cuenta a su novio que está embarazada, el joven le dice que él no tenía nada que ver y que quizás el hijo que esperaba era de otro. "Esa cuestión de desprenderse totalmente de la situación es algo que ocurre, ahí el pibe parece que no tuviera responsabilidad alguna y además se da eso de la desconfianza para con la mujer y del destrato al decir ‘quizás es de otro’", reflexionó Paloma.

El final muestra a Tamara en una pelea que, en caso de ganar, la convertirá en profesional y con ese dinero sacar adelante a su familia. De inmediato, una placa negra con letras blancas con el dato que en Argentina, por año, entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren al aborto clandestino, y 100 de ellas mueren por esa práctica.

La joven comentó que el trabajo se grabó el año pasado en la Villa 21-24 que comprende los barrios de Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios y que es la villa más grande por su población de casi 50 mil habitantes. "Me encantó que los habitantes de la villa que participaron voluntariamente pusieran todo de sí en todo lo que hacía falta", comentó Paloma, quien hoy se encuentra en la casa de su madre en Neuquén ya que alcanzó a viajar antes de decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La boxeadora, obra que surgió de un taller de cine barrial de la Villa 21-24, compitió con otras nuevas producciones nacionales y europeas, y obtuvo el primer lugar en la sexta edición del Festival Internacional de Cine Al Este en la categoría Cortometraje Hecho en Argentina.

El jurado integrado por la cineasta Carmen Guarini, el actor Juan Leyrado y el productor y director de cine Pablo Rovito reconoció en La boxeadora "una mirada sólida y contundente sobre un tema social urgente, y desarrolla sus personajes con solidez y sin juzgarlos ni recurrir a subrayados ni acentuaciones innecesarias".

En la Corte Interamericana

La vida de Paloma Diez Galarza está llena de experiencias que la han marcado a pesar de su juventud. El año pasado fue seleccionada para realizar una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica donde trabajó en el área de supervisión de cumplimiento de la sentencia. “Fue una experiencia increíble porque pasé cuatro meses asistiendo a uno de los abogados de la Corte realizando un trabajo que requirió de mucho esfuerzo pero que fue extremadamente interesante y muy desafiante”, explicó.

Durante ese tiempo en Costa Rica, junto a otras abogadas, ex pasantes y profesionales de la Corte, participó en la creación de la Red Interamericana de Mujeres Profesionales por los Derechos Humanos (Riadh). La red busca impulsar la plena efectividad de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, poniendo el foco en la convivencia desde una perspectiva intercultural, intersectorial y de género.

Previo a la pasantía hizo un voluntariado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en el área de política criminal y violencia en el encierro.

