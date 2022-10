La nieta de Moria Casán cumplió 14 años y así está hoy

Los años pasan para todos, inclusive para los famosos, y algunas de las figuras del mundo del espectáculo no solo tienen hijos famosos, también sus nietos empiezan también a incursionar en ese mundo. Moria Casán está más vigente que nunca, incluso se casó hace unos meses con Pato Galmarini , y ahora ve como sus descendientes siguen su camino de éxito.

Hace poco, Moria Casán había hablado de cómo era su relación con sus nietos y las diferencias a la hora de criar a su hija.

Nieta Moria 2.jpg

“La otra vez la fui a buscar a Helena a una fiesta de adolescentes. No estaba muy chocha. No soy la abuela permisiva. Tengo que tener el lugar, el teléfono, la dirección, análisis de sangre, todo", reveló la One, en referencia a los cuidados que tiene cuando se trata de alguno de sus nietos.

“Con Sofía fui libre, pero controlada. Yo sabía siempre dónde estaba”, admitió después la actual esposa del Pato Galmarini.

En febrero de este año también, cuando la pequeña todavía tenía 13 años de edad, Moria había compartido por primera vez una foto de ella, en donde demostró lo orgullosa que está de su nieta.

“La perfección existe. Helena Tuñón. Vibración extrema, love extremo”, escribió junto a una foto de la joven.