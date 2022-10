La nieve que sorprendió a los docentes rurales del norte neuquino

El fenómeno fue catalogado como una “bendición para el campo” pero asimismo trajo algunas complicaciones en el ámbito educativo. “Cómo no reconocer el trabajo de estás personas que todos los días hacen un esfuerzo enorme para llegar a la Escuelas Rurales. No importando las condiciones climáticas ellos siempre dicen presente para incorporar nuevos conocimientos a nuestros niños y niñas. Felicitar a todos los docentes que llegan a cada escuela”, escribió en sus redes sociales Félix Samuel Castillo, un joven trabajador de prensa de la radio FM Peuman Hueche del paraje Colipilli, en el norte neuquino. Su posteo lo acompañó con fotos de los docentes de las escuelas 68 y 302.

naunauco nevada.jpg

El campo está con mucha humedad como hacía varios años que no se veía. Este año ha sido muy húmedo y los arroyos que hace años que no traían agua hoy en día traen un montón de agua. Los cuadros de los crianceros están pasados de agua. El campo está muy lindo y los animales y las crianzas están muy buenos este año. La verdad que estamos bendecidos los crianceros de esta zona por la cantidad de lluvia y nieve. Es más gratificante ver que todavía queda mucha nieve en los cerros que fue de los últimos temporales de nieve del pasado invierno. Estamos bastante bien en el campo”

La nieve y la ruralidad de los docentes

El fenómeno climático sorprendió a alumnos y docentes que cada día le dan vida a la educación en los ámbitos rurales y todas las experiencias y peripecias que muchas deben afrontar para llevar adelante sus tareas. Este diario pudo comunicarse con Sandra Elena Quezada, docente celadora de la Escuela Albergue 70 del paraje Naunauco.

“Hoy temprano me tocó comentarle a los niños que estaba nevando afuera. Fue una emoción muy linda. La verdad que a mí me toca despertarlos a la mañana así que estoy toda la noche y con ellos y cuando los desperté le tenía la novedad de que estaba nevando ninguno me creía porque estamos en octubre en plena primavera y les digo miren por la ventana y se levantaron absolutamente todos así con pijama como estaban y miraron por la ventana y super contentos porque estaba todo blanco y había bastante nieve que se juntó en toda la noche”. Agregó que “quedamos muy contentos todos y gracias a Dios ya estoy en mi domicilio. Llegué muy bien y con mucha precaución porque la ruta está complicada pero llegué bien. En la escuela ya hicimos el repliegue de los alumnos”. Las redes sociales rápidamente se inundaron con fotografías para inmortalizar esos momentos de nieve.

nevada escuela norte.jpg

En tanto en Marisel Álvarez integrante del contingente de docentes que a diario recorren la ruta para llegar a dictar clases a las 68 de Colipilli Arriba y a la 302 de Colipilli Abajo, en contacto con LM Neuquén contó que “hoy la verdad que no había pronóstico de nieve así que nos fuimos como todos los días y en la subida de Naunauco se junta mucha nieve así que tomamos la decisión de volvernos. Nos pasó en invierno quedarnos muchas veces varadas en la nieve esperando horas que nos vayan a rescatar defensa civil, bomberos o vialidad; así que hoy dijimos no”.

La docente agregó que “en el camino también quedaron varadas las infancias de nuestra escuela y se tuvieron que volver. Se suspendieron las clases. Así son los caminos de la ruralidad que nos toca vivir. A la vez tenemos que justificarlo muy bien porque no vamos porque nos descuentan el día así que bueno es toda una travesía el trabajo en el ámbito rural”.

Respecto a la travesía que les tocó vivir en horas tempranas relató que “nosotros salimos habitualmente por la ruta 40 y en el paraje Naunauco es en donde más se acumula nieve. Cuando salimos a las 7,30 hs de la mañana ya estaba nevando y nos desviamos por la ruta 4 y a unos 10 km hay una importante subida con una pendiente muy pronunciada. Es en ese lugar donde tomamos la decisión de volver. Al regresar por la misma ruta ya se había acumulado mucha nieve, nuestras compañeras que quedaron varadas nos relataron después que se juntó aún más. Ellas van a poder volver cuando se despeje un poco”. Por último relató que iguales condiciones climáticas se dieron en Chorriaca que es por la ruta 40 en el paraje Naunauco, Buta Ranquil, Barrancas, Tricao Malal y Chapúa. En el caso de Chos Malal solo llueve.