La noche que el Chino Darín paralizó a su familia: "Pensaban que iban a encontrar un cadáver"

El Chino Darín , ya no solo es famoso por ser el hijo del icónico actor argentino Ricardo Darín, sino que ya adquirió peso propio por su carrera actoral. Por eso, cada vez que habla muchos prestan atención, más aún si lo que cuenta es una historia de su juventud que pocos conocían.

Chino Darin 1.jpg

"Me ha pasado de quedarme dormido y que nadie me pudiera despertar, y nadie supiera dónde estaba, y los demás creer que me había pasado algo, que estaba en una situación de peligro inminente... Y yo estaba en la cama, durmiendo. Tengo el sueño muy profundo", confesó el Chino Darín.