La nueva icardeada

Si bien el periodista intentó esquivar los flashes, entendiendo que esto podría generarle problemas con su compañero de trabajo, ambos se retiraron del lugar en el mismo auto y los paparazzis no lo perdonaron.

Bella y Sanz se separaron en julio, luego de un mes de relación -en el cual no tuvieron sexo- y de haber anunciado su casamiento para diciembre. Según la versión de la voluptuosa modelo, su distanciamiento se dio porque él “tenía historias abiertas con otras mujeres”.

Para beneficio de Doman, su colega comentó al mismo portal chimentero que no se siente dolido por la salida de la ¿nueva pareja?, ya que el anfitrión le había anticipado que iban a cenar juntos. Además, agregó que no siente absolutamente nada por la joven. “No me interesa nada que tenga que ver con esta chica. A mí Fabián me comentó que iban a salir a comer y la verdad es que no me importa lo que haga de su vida”.

Como si fuera poco, Juan Cruz manifestó que cree que todo esto es una movida de su ex para generarse prensa. “Va a cenar y llama a los medios para que la esperen. Es muy triste”, aseguró.

Menos de un mes: Bella y Sanz estuvieron juntos casi un mes, tiempo en el que no tuvieron sexo.

¿Movida mediática': Según su ex, la modelo sólo quiere aparecer en los medios chimenteros.