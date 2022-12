Espectáculos La Mañana Diego Latorre La obsesión que tiene Diego Latorre que preocupa a su esposa Yanina

A cargo de la conducción de LAM, la panelista entrevistó a su marido que se encuentra trabajando en Qatar y sacó a relucir un motivo de conflicto en la pareja.







La panelista y el comentarista deportivo tienen un gran motivo de disputa conyugal: las macotas de la familia.

Diego Latorre está instalado en Doha, donde se encuentra cubriendo el mundial de Qatar. Desde la distancia, el comentarista de ESPN se comunica varias veces por día con su mujer, Yanina Latorre, porque hay algo que lo tiene muy preocupado. La panelista que está a cargo de la conducción de LAM porque Ángel de Brito está de vacaciones, aprovechó para hacerle un reclamo público.

"Me pregunta más por los perros que por los chicos", le confesó Yanina al resto de las Angelitas en una comunicación en vivo con su marido. Todo el tiempo le está pidiendo foto de los perros. "No puede ser que me preguntes más por los perros que por los chicos", se quejó la mujer de Diego Latorre. Pero el futbolista no se dejó amedrentar.

"Los perros no tienen celular. No les puedo hablar ni tampoco puedo verlos. Con los chicos hablo todos los días y ahora además ellos vienen para acá", aclaró el comentarista deportivo. "Los extraño a mis perros", aseguró. Y luego agregó que su esposa es "un poquito flexible" con los perros y que no los pasea el tiempo que él considera necesario para satisfacer las necesidades de Toto y Lolo.