La orgía de Lali

En noviembre, Lali había presentado la canción “Tu novia” en el estadio Luna Park, y en las últimas horas publicó el ardiente clip, donde se la ve derrochando sensualidad, en lencería, simulando una orgía y escenas de lesbianismo.

Un fuego

“¡Ya está online ‘Tu novia’! ¡Es un fuego!”, anunció la cantante en las redes sociales. En menos de 10 horas, el video de la cantante superó las 120.000 reproducciones, y generó todo tipo de comentarios por la fogosidad de las imágenes.

“Es mi mejor momento, hago lo que siento, no tengo que dar explicaciones si no quiero. Me fluye el sentimiento. Pero lo dejo abierto. No me enredo con nadie, sólo me suelto en el viento. Y me siento mejor así. La libertad dentro de mí. Tan sólo quiero disfrutar. No me pienso volver a enamorar”, dice una parte de la canción.

Hot: Lali ya había sorprendido en su show en el Luna Park al besar a una bailarina.

Amor libre

Horas antes de presentar su videoclip, Lali había hecho un descargo en el que marcaba la independencia de cada uno y no cuestionar al otro. “Ser uno. Amor libre. Elegir. Feliz. Libertad física y espiritual. Respeto. Vivir. Dejar vivir. Ser”, fueron las palabras de la cantante.

Sobre la canción, la actriz explicó que intenta llegar a un público mucho más latino: “Esta es una canción que me pudo acercar a un público más latino desde el trap, que me gusta quizás un poco más que otros, o que el dembow del reguetón, que a lo mejor es más incómodo en mí”.

Provocadora

En el clip de “Tu novia”, tema que había sido presentado el 10 de noviembre en el Luna Park, Lali tiene roces eróticos y habla de la libertad desde un lugar provocador.