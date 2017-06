La otra Naiara Awada

Para la hija del reconocido actor (Alejandro), la gente conoce sólo un perfil de ella. La morocha, que además es sobrina del presidente Mauricio Macri, siguió dando sorpresas sobre su vida y contó por qué no pudo finalizar el secundario. “No pude terminar la secundaria y es algo que tengo pendiente. Empecé a tener ataques de pánico por que me sentía muy mal con el bullying que me hacían y no podía siquiera pasar por la puerta”, explicó Awada en Este es el show.

“Me bromeaban con mi papá, que muchas veces me iba a buscar. O le cambiaban una letra a mi apellido y me lo gritaban. Hay mucha envidia, yo siempre fui una persona buena”, agregó.

Máxima sinceridad: Nai confesó que si no fuese por la actuación, estaría en las drogas o con una fuerte depresión.

Deuda pendiente: La actriz no terminó el secundario por los ataques de pánico y porque sufría bullying.

La mirada de papá

Alejandro Awada habló ayer por primera vez sobre su hija, quien hoy despierta la atención de los medios y el perfil mediático que ha adquirido. “La pasó más o menos bien y más o menos mal. Sin entrar en detalles, hay noticias que me duelen y me angustian y otras que las acepto y es parte de las reglas del juego. Ella entró en un lugar donde esencialmente pasa mucho de todo esto y lo acepto. Y algunas me dan alegrías y otras tristeza”, expresó el actor.

Por otro lado, afirmó que no irá a la pista de Showmatch a pesar del pedido de su hija y de Tinelli: “No me da vergüenza, sino pudor. Cada uno ocupa su lugar y yo disfruto viéndola por televisión”.