La palabra del SIEN sobre los accidentes en el Metrobús

Según explicó la jefa del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), Luciana Obregón, el Metrobús no se encuentra dentro de los “sectores rojos” donde más siniestros viales ocurren. “Estuvimos evaluando las estadísticas y hay una controversia, pero más o menos tenemos los mismos resultados que antes”, aseguró en declaraciones con LU5 .

“No hay un gran incremento en el número. Habitualmente la ruta 7 es un lugar de alta siniestralidad. Después tenemos algunos puntos encendidos que son frente a la terminal (Avenida Mosconi), en el área oeste la Avenida Novella, a la altura de Racedo, y también la Autovía Norte, pero no el Metrobús”, explicó Obregón.

Acci Metrobús 03.jpg

No obstante, señaló que es importante distinguir que sus estadísticas no definen la gravedad de las personas heridas, sino solo de la cantidad de accidentes. “Nosotros podemos definir que la cantidad es similar, lo que no podemos decir es si son más graves los eventos que ocurren ahora, eso se define después de la evaluación en guardia, con métodos complementarios”, señaló.

La jefa del SIEN destacó que los mayores involucrados en siniestros dentro de la ciudad son las motos. Esto se ve reflejado en que el 60% de la asistencia que deben realizar por siniestros tienen a estos vehículos como directos involucrados.

"Los accidentes los causa la gente"

Por su parte, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad Mauro Espinosa aseguró que es una obra que está insertada en la ciudad, siendo una vía exclusiva para vehículos probada y usada en el mundo como funcional. "No hay mucho debate respecto a la obra, no le echemos la culpa al Metrobús de algunas cuestiones que hay que corregir: conductas de vecinos respecto de cruces, retoques en alguna arteria en la que se hace complicada la circulación y otras cuestiones en la que hay que trabajar", observó.