La panadera que le puso mucho amor y desde abajo llegó a lo más alto

“El camino fue largo. Mi mamá Nely era repostera y se mantiene activa, atendiendo la otra sucursal de Roca 423. Sin ella esto no marcharía bien. Recuerdo que comenzamos con $ 35 pesos con la reventa de pan y luego nos pusimos un local chiquito y por suerte pudimos ir creciendo”, repasa la historia de esfuerzo y éxito, mientras posa para las fotos del otro lado del mostrador en el local de Mariano Moreno 435.

Vino a los 7 años desde el barrio porteño de Liniers pero se siente “una orense más”. “Mi papá había venido a armar la juguera Urundel Del Valle, donde está La Farruca ahora y por eso conocía la zona. En 2003 se separó de mi mamá y allí pensamos que hacer y nos inclinamos por este rubro”, recuerda la propietaria de Canela Casa de Pan, una de las más tradicionales de la vecina ciudad.

“Premio al esfuerzo”

A la espera de la gala del 11 de marzo, entiende el premio como un “reconocimiento al esfuerzo, hoy estoy relajada y bien empilchada pero reparto, cocino, voy para un lado, para el otro, pues el pan no espera. .. Hay que levantarse de madrugada, venir, hombrear bolsas. El 24 y el 31 de diciembre entré a las 2 de la mañana y salimos 15.30. Es gratificante el premio”, asegura con el pecho inflado la mamá de Guada -20 años- .

Tiene 7 empleados en total. Una de las más nuevas, Cecilia, la ayuda a que se suelte en la nota y la destaca delante de todos sin ponerse colorada. “Entré hace 7 meses y me gustó, no conocía nada, ella me enseñó todo”, resalta la calidez de su patrona la chica que llegó con el pan bajo el brazo (tras su incorporación surgió lo del reconocimiento a Débora).

Panaderìa Candela01.jpg Cecilia, la empleada nueva, destacó la calidez de la dueña del local. Anahí Cárdena

Otro -Damián- es cipoleño seguro ya que de fondo, mientras cocina baguete, espigas y otros manjares, se escucha el grito “¡Aguante el Mapu!”.

Están conformes con el staff pero siempre se busca personal “con ganas de aprender y responsabilidad”, revela la prestigiosa panadera.

También es profe del secundario

"Ya no tanto pero antes sí era media brava”, responde con una sonrisa cuando se le consulta cómo es como profesora de Física, su otro empleo.

“Soy profesora de nivel medio en una escuela de Allen, a veces se complica pero bueno está piola hacer un poco de todo”, agrega Débora mientras se divierte contando las distintas formas en que sus clientes llaman a una de sus elaboraciones estrellas: “Algunos le dicen carasucias, otros tortitas negras”.

El precio del pan la preocupa porque no le gusta subir los precios pero la inflación no le deja opción: “lo tenemos a $ 440 pero hay que aumentarlo. Las medialunas, en tanto están $ 1000 la docena. Nos destacamos en todo lo que es panadería", redondea Débora, un ejemplo de qué se puede. Da clases en el colegio, en la panadería y en la vida.