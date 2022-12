La panelista de Socios del Espectáculo dejó el programa de un día para el otro

“No digas 'nos abandona', me hacés sentir mal”, indicó la panelista. Seguidamente, el conductor le pidió que aclarara acerca de la noticia para no dar pie a especulaciones y rumores. Tras esto, Iavícoli procedió a contar el motivo por el que decidió dejar a el programa de espectáculos en el que se desempeñaba.

“No hay nada raro para contar. Este trabajo uno sabe cómo es: va a un lugar, a otro, vuelve. No pasó nada raro. No busquen donde no hay. Me voy de un lugar donde la pasé bien, y la estoy pasando todavía, porque me voy la semana que viene que ya arrancaban mis vacaciones. Me voy súper bien, nos divertimos, crecimos. Nos peleamos, como pasa en todos lados”, explicó la panelista.

Además, indicó que se trata de una decisión familiar porque para ella eso es su prioridad: “Por una cuestión de horarios, necesito poder llevar a mi hija al colegio. Se que para todos es importante la familia así que me van a entender. Son momentos, sólo tiene que ver con eso”, afirmó.

Por otra parte, Karina Iavícoli reveló que volverá a ser parte de la señal de América TV: “No es nada más que eso, la pasé súper bien. Sé que se están enterando ahora. Vuelvo a Intrusos. Los quiero a todos los que están acá. Me han tratado súper bien”, detalló.