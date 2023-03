La pelea entre el Chavo Fucks y Federico Bulos que dejó sin palabras a todos en ESPN

El mal momento de Boca es el tema del momento en el fútbol argentino, luego de la derrota como local por 3 a 2 frente a Instituto, el Xeneize agudizó su mal momento y todas las miradas se centraron en la continuidad de Hugo Ibarra, tal vez el más cuestionado de todo este momento. En medio de los rumores de una posible salida del ex lateral campeón de todo con Boca, el Chavo Fucks y Federico Bulos debatieron sobre el tema y terminaron discutiendo de manera muy acalorada.

“Falta esa mancomunión de grupo entre el DT y los jugadores, que no están en la misma sintonía, es muy difícil”, empezó diciendo el Negro Bulos sobre el presente futbolístico de Boca , luego agregó: “No digo que no pueda pasar, porque hay ejemplos de que ganás un partido y por ahí salís adelante, pero es muy difícil”.

“Los jugadores de Boca no le creen a Ibara está crujiendo el modelo del entrenador como actor de reparto”, opinó el Chavo, en referencia a las últimas elecciones de Juan Román Riquelme para el puesto de director técnico de Boca.

“Pará, te fuiste muy lejos salteando algunas cosas que son importantes, Chavo”, lo quiso interrumpir Federico Bulos. “Pará, Negro”, respondió el Chavo Fucks. “No, no paro, no tenés razón. Te fuiste a otro lado”, insistió Bulos.

“No importa, ahora lo discutimos”, le pidió el Chavo Fucks intentando apaciguar el conflicto, luego siguió: “Se necesita ese cambio en el modelo. Ahora, el nuevo DT tiene que ser ‘la actuación especial de’, no actor de reparto. En el modelo riquelmeano, (el técnico) es un actor de reparto. Tiene que cambiar eso, o va a seguir pasando lo mismo”.

“Te fuiste un paso más adelante, Chavo”, insistió Federico Bulos. “Los jugadores no le hicieron reclamos al DT en la reunión que tuvieron el lunes, porque saben que tarde o temprano, va a caer”, aseguró Fucks antes de agregar: “¿Para qué se van a comprometer si saben que no tiene arreglo? No tienen ganas porque saben que el entrenador es un cadáver político. Está afuera”.

“No está bueno. Como persona, si hay un ida y vuelta, vamos a poner las cosas claras”, opinó Bulos cerrando la discusión.