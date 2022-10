La pelea sin filtro de Cinthia Fernández y Gabriel Schultz por sus fotos con poca ropa

Schultz vs Cinthia Fernández 1.jpg

“Pará, ¿te puedo decir algo? Si me preguntas a mí, yo no quiero, pero la guita es tan abismal…”, se intentó explicar la panelista.

“Hay algo que no estamos viendo, hay alguien que está ganando mucho dinero, utilizando a las personas para que se exhiban”, intervino Gabriel Schultz, que estaba como invitado del programa.

“No, a mí no me obligan ni siquiera a estar desnuda, mirá lo que te estoy diciendo”, le respondió Cinthia Fernández antes de enojarse: “Estás diciéndole putas a todas los que lo hacen y no es eso, realmente no es así, a mí ni siquiera me obligan a estar desnuda. Ni siquiera tengo que mostrar, si quiero no muestro, ni siquiera muestro si no quiero, y elijo mostrar o no mostrar”.

Embed

“¿Y cuánto te descuentan?”, le consultó el panelista.

“No, no me descuentan, a mí me pagan por suscripción. Te voy a decir una cosa, la gente que juega, cómo están las mujeres que tiran la ruleta. Están con unos vestidos rojos, divinos. Es sexo, juego, es lo que hoy tracciona en redes más ganancia, y es lo que más se consume”, le explicó.

“Yo te puedo asegurar que si subís una historia o del casino o de fotos, la cantidad de clicks que maneja es impresionante, y es lo que hoy es negocio en redes”, agregó Cinthia.

“O sea, estamos defendiendo una cosificación absoluta”, analizó Schultz. “Ah, ¿cuándo cortábamos la pollerita no era cosificación?”, respondió Cinthia en referencia a cuando Marcelo Tinelli le cortaba las polleras a las participantes del Bailando por un Sueño.