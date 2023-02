La pelea mano a mano del DT de San Lorenzo con un alcanza pelotas de Lanús

Al ver la situación que ocurrió, y una vez terminado el encuentro, las cámaras se acercaron al joven para saber qué es lo que había ocurrido.

“Yo estaba con la pelota en los pies, teniéndola ahí, se estaban peleando adentro de la cancha y me vino a buscar la pelota y me agarró de acá del cuello y me rasguñó. Estaba haciendo un poco de tiempo, igual después quedó todo bien, vino acá, lo saludé, todo tranquilo”, explicó Thomas de Marti, jugador de las inferiores de Lanús y alcanza pelotas en el partido del sábado.

Embed Del cruce con el Gallego al "nos piden que escondamos las pelotas..."



“¿Qué les dijeron?, ¿Chicos las pelotas denlas más despacio?”, le consultó el periodista de ESPN. “Si, un poco más despacio. Me dijo uno de los chicos”, respondió el joven, señalando a uno de sus compañeros.

“Le dije porque a nosotros nos dijeron que escondamos las pelotas, él no se había avivado porque estaba con el celular, entonces le dije”, reveló el otro alcanza pelotas.