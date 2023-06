La pesadilla que vive el mejor local de pizzas italianas de la región

Según contó el propio dueño del local, José Quiroz, a LMCipolletti, este hackeo afectó el número de sus pedidos -ya que las aplicaciones no recibían sus pedidos al tiempo que en su celular no ingresaban llamadas-, como así también sus cuentas bancarías, las cuales fueron saqueadas casi por completo.

“Honestamente vivimos una tortura que me ha arruinado la vida. Tanto personal como laboral. A partir de esto yo empecé a caer en una depresión, porque también muchos de mis familiares creían que yo me estaba inventando esto, y lo peor es que terminamos todos endeudados”, relató completamente angustiado José a este medio.

Para quienes no conocen el local, el mismo se encuentra ubicado en Naciones Unidas 536. Con una fachada con paredes blanca y amarilla y una gran vidriera, un hall en el que entran solo un puñado de personas ambientado con temática napolitana, y un gran horno de ladrillos (a leña), allí se cocinan las pizzas más deliciosas de la ciudad. El secreto no sólo está en la herramienta con la que cocinan esta popular comida, sino también en su masa y salsa, las cuales parecen haber sido traídas directamente de Nápoles.

Quiero-Pizza16.jpg Anahí Cárdena

Con esta presentación, está de más decir que Quiro Pizza se convirtió en una de las pizzerías más populares de la ciudad en muy poco tiempo, por lo que llegaron a vender, en sus mejores noches de fin de semana, más de 80 unidades. Este gran boom también venía acompañado de un nuevo proyecto de José, quien soñaba con iniciar la venta de pizzas congeladas, con lo cual podría llegar a distintos puntos de la región y del país.

Este gran éxito hacia sentir más que orgulloso a José ya que él “arrancó muy de abajo”. “Arranque el local por una necesidad de trabajo. Fue todo bien desde abajo. Imaginate que compre la primera tanda de mozzarella con la tarjeta de mi mamá”.

Con un corazón más que humilde y la cabeza llena de proyectos, todo marchaba viento a favor, hasta que en octubre del año pasado comenzaron a notar extraños movimientos en sus celulares y la computadora del local. Al hacer un balance, el maestro pizzero descubrió que faltaba dinero, lo cual desató una importante discusión familiar, que culminó con uno de los miembros abandonando el proyecto.

“La pizzería a mí me salvó de una depresión porque venía de perder una hija. Trabajábamos y trabajábamos, iba todo realmente bien, hasta que en octubre empecé con un proyecto de pizza congelada. En ese tiempo vendíamos unas 80 pizzas los días viernes y sábados, estábamos en un boom hermoso. Sin embargo, ahí me doy cuenta de un faltante de dinero. Ahí se dan una serie de discusiones familiares, y una persona se termina yendo, y me deja a mí con todo, y con ese faltante de dinero, que era parte del proyecto para las pizzas congeladas”, confió Quiroz.

Si bien parecía que la raíz del problema había sido arrancada, con el correr de los días se dieron cuenta que no. Es que los movimientos extraños seguían dándose, pese a que la persona que se había ido no tenía ningún tipo de acceso a estos dispositivos. Como si fuera poco, el número de pedidos comenzó a disminuir alarmantemente, lo cual desató una depresión en José.

Quiero-Pizza06.jpg Anahí Cárdena

“Después del faltante de dinero empezamos a vender más o menos unas 20 pizzas en las noches de viernes y sábados; que en comparación con lo que veníamos vendiendo era nada. Fue ahí que nos dimos cuenta que mi teléfono estaba vinculado a otras cuentas. De todo modos, pase ese momento no le presté mucha atención porque yo estaba muy triste por mi hija y de paso también me afectó el como habían bajado muchísimo las ventas”, declaró completamente dolido.

Durante el mes de diciembre y enero siguió pasando lo mismo. “Para diciembre a mí me faltaban fotos de los celulares, pero no le daba mucha importancia. Ya en enero, la persona que se había ido volvió a trabajar con nosotros. Sin embargo, nos aparecía que el teléfono estaba con desvíos de llamadas por lo que no entraban pedidos. Nosotros con las aplicaciones como Pedidos Ya y Toque teníamos más o menos la misma cantidad de ventas semanales que las que se hacen en el local o por teléfono, que serían alrededor de unas 100 pizzas; pero para ese entonces, en Toque sólo entraban dos o tres pedidos por semana. Muchos venían y nos decían que no se podían comunicar. Era todo muy raro”.

“Yo le decía a mí familia que con toda esta situación lo más probable era que estaba sufriendo un hackeo, pero muchos me dijeron que estaba loco. Nadie me creía. Llegue a quedar internado por el stress y la amargura que tenía, por lo que cerramos el local”, manifestó José y añadió que recién en mayo pudo volver a abrir el local.

pizzas-quiro-3.jpg

“Volví en mayo y empezamos a remarla de nuevo. Afortunadamente otra vez nos estaba yendo bien. Llegamos a vender unas 40 a 50 pizzas por noche durante los primeros días. Estábamos tan contentos que el 8 nos lo tomamos y el 9 volvimos a trabajar. Ese día, voy a la computadora del local y miro el historial y aparecían visitas que no habíamos hecho. Y a partir de allí no entró un pedido más. Los teléfonos no sonaban y se desviaban las llamadas. Fue así que contratamos un perito y nos dio la razón”, reveló el pizzero.

Ya con una respuesta a su drama, José y su familia creyeron que todo mejoraría, pero hace unas semanas atrás, descubrieron un nuevo faltante de dinero.

“Hace unos 15 días mi mamá me pregunta que qué había hecho con más de 600 mil pesos y la realidad es yo no había tocado el dinero. Entonces fuimos rápidamente a los bancos en donde teníamos cuenta. Primero revise una de mis cajas de ahorro, y yo recuerdo que había cobrado un premio de 200 mil pesos, pero allí sólo quedaban 16 mil pesos. Según nos explicaron en el banco, esa cuenta se había bloqueado el viernes y estuvieron más de una hora para intentar cerrarla porque no se podía. Después fuimos a otro banco, que fue donde se dio el mayor faltante, y esa cuenta no la pudieron cerrar, en tanto que tampoco podían descargar la lista de los cbu a donde iba a parar el dinero”, declaró sobre el nuevo episodio en el cual le robaron dinero.

“Mi cuenta de correo electrónico está vinculada a las de un montón de personas. Me llegan correos de páginas de hackeo. Ha sido toda una amargura. He inventado más de 10 gmails y todos han sido hackeados”, siguió relatando, al tiempo que expresó que no entienden cómo cayeron en las manos de un delincuente cibernético.

Quiero-Pizza03.jpg Anahí Cárdena

Como si los problemas no le faltaran. José explicó que hasta hace unos días atrás su teléfono seguía vinculado a los hackers, por cual se perdió una oferta laboral, la cual podía ayudarlo a sortear este complicado momento económico. “Hace unas semanas presento un CV para entrar a trabajar en el petróleo. Me llaman para que me haga el preocupacional y estaba a la espera de que me llamen para arrancar. Pero mi teléfono no andaba para nada. Recién el martes logré cambiar el celular y llamó a la consultora y me confirman que efectivamente me habían llamado para arrancar a trabajar, pero mi número no daba, por lo que no pude entrar”.

“Es realmente horrible lo que vivimos. El otro día le decía a mi familia que estaba pensando en agarrar una mochila e irme a Costa Rica o Puerto Rico a hacer pizzas por nada, pero estar tranquilo. Porque estando así se sufre mucho y es una lástima porque esta pizzería me sacó de una depresión grande; además de que a mí me gusta hacer pizzas”, expuso nuevamente angustiado y siguió: “Me traje un abatidor de Italia para hacer pizzas ultracongeladas que te duran un año, las cuales se pueden distribuir. Tenía un montón de proyectos hermosos, y de un día para otro se pinchó todo mal. Hasta un trabajo en el petróleo que tenía la semana pasada y no se pudieron comunicar porque el teléfono no da”.

Por último, José pidió a las personas que lean este artículo que “escuchen” a las personas que dicen tener algún problema con su celular y no los crean “locos”. “Mi celular tiene más de 400 aplicaciones ocultas en el teléfono. Hay que tener mucho cuidado con los Wifi”, cerró.

Actualmente, la familia está siendo asesorada por el abogado José Gerez, y esperan el informe del perito informático (el cual fue pagado por la propia familia dado que desde la Justicia primero les pidieron hacer su propia investigación), quien ya les adelantó que tanto sus celulares como computadora fueron hackeados.