La poeta Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura

Nacida en Nueva York, Estados Unidos, en 1943, Glück creció en Long Island y actualmente reside en Cambridge, Massachusetts. Es autora de más de once libros de poesía y una colección de ensayos. Sus obras se caracterizan por tratar temas como la infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos a través de los cuales busca lo universal, para lo que se inspira en los mitos y motivos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras.

En 1968 publicó su primer libro de poesía “Firstborn”. Le siguieron "Vita Nova", "Las siete edades ", “Averno”, “El iris salvaje” , traducidos al español y publicados por la editorial Pre-Textos. El último de los libros, “Una vida de pueblo” fue publicado en marzo y según su editor de Pre-Textos, Manuel Borrás es “la reivindicación o exaltación de una vida sencilla, natural, la recuperación del sosiego en comunidades pequeñas”. Agregó que aunque hable de cosas muy domésticas, la poesía de Glück “las trasciende, hablando de su hermano, su padre o su marido habla de los nuestros, tiene esa capacidad de universalización que define a los poetas grandes”. Y agregó que otro tema muy presente en su obra es el paso del tiempo.

En declaraciones a la prensa, Borrás comentó que conoció la poesía de Glück por un amigo y desde ese momento "me enamoré de su poesía, nada más leer 'El iris salvaje', que fue el libro que la encumbró al lograr en 1993 el Premio Pulitzer, tuve el firme propósito de publicarle y no he parado". "Louise Glück es una poeta de la vida, esencialmente de la vida", definió su editor en España.

Según la Academia Sueca, “Averno”, publicado en 2006, es “una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte».

En su libro "Vita Nova", escrito en 1999, la escritora celebra las incertidumbres de los jóvenes, centrándose en la niñez, apoyada de recursos clásicos como los mitos para plasmar increíbles versos sobre amores imposibles e inocencia. Según la crítica, es el mejor libro de la ganadora del Nobel. Glück escribe: "Me he convertido en una anciana. / He acogido con agrado la oscuridad / que tanto temía".

Por “El iris salvaje”, aparecido en 1992, la escritora recibió un año después el Premio Pulitzer en el que describe verso a verso las flores de su jardín como método de catársis.

“Ararat”, otro de los poemarios , retrata las pasiones más íntimas y dolorosas del ser humano como el rechazo, y con el que cuenta una historia. El libro de 1990 recibió el Premio Nacional de Poesía Rebekah Johnson Bobbit

La poeta es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y profesora en el Williams College. En 2016 recibió la Medalla Nacional de Humanidades entregada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

En uno de sus ensayos sobre poesía titulado "La idea de valentía", Glück escribió que "La necesidad de escribir es el deseo de quedar enredado en una idea. Para un escritor pensar y escribir, como pensar y sentir, son sinónimos”.

Con la concesión del Nobel de Literatura 2020 a la poeta estadounidense Louise Glück, suman 16 los galardones en la categoría literaria atribuidos a mujeres desde la creación del premio en 1901.

En los últimos cinco años el premio fue otorgado a la escritora polaca Olga Tokarczuk y a Svetlana Alexiévich de Bielorrusia.

La primera mujer en recibir el máximo galardón literario fue Selma Lagerlöf en 1909, una escritora sueca y maestra rural que utilizó su justamente ganada influencia para dar refugio en su país a poetas judíos huidos del nazismo. Su victoria la convertiría en un símbolo del feminismo.