La polémica del Kun Agüero: "El partido no era para Lautaro Martínez"

La inesperada derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022 sigue dando que hablar. Son cientos los personajes del fútbol argentino y mundial que se han referido a la gran sorpresa que tiene hasta ahora la Copa del Mundo. Uno de ellos fue Sergio Agüero , quien no solo analizó lo que fue el decepcionante estreno de la Albiceleste en el certamen, sino que también sorprendió al señalar que Lautaro Martínez no debió haber formado parte del once inicial.

" Es imposible buscarlo ahí a él. Yo he jugado contra equipos así. Es por afuera y tener ahí alguna chance de que te quede un mano a mano ", añadió el ex Manchester City y Barcelona, quien tuvo su última experiencia con la Selección Argentina en la Copa América de Brasil 2021.

De todas formas, Agüero bancó el juego del combinado nacional y destacó el trabajo realizado por Arabia Saudita: "Para mí Argentina jugó muy bien. Hay que reconocer que Arabia planteó muy bien las líneas, Argentina no había jugado con un equipo tan adelantado, ante los que tenés que tener mucha precisión. Meter esos pases al espacio no es fácil. Ellos llegaron dos veces y fueron dos goles, pero a mí Argentina me gustó cómo jugó. Arabia paró a los dos centrales arriba para que quedemos en offside".

El pasado lunes, el Kun también había dado la nota al quejarse del trato que recibió por parte de la delegación argentina: "No pude ver a la Selección todavía. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro".

"Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA", sentenció el ex futbolista.