La polémica ninguneada de Gustavo López a Gaspar Servio

"Hay que tener códigos acá en el fútbol. Me dijo algo en el penal... que ellos estaban peleando el campeonato y nosotros no jugábamos por nada . Hay que estar tranquilos. Le dije que tenía toda la presión, que se jugaba todo en ese penal. Hay que tener huevos para patear los penales y meterlos", manifestó el guardametas de 30 años una vez finalizado el duelo ante los tucumanos en Monumental José Fierro.

Ante estas palabras, el conductor de ESPN F10 lanzó sin filtro: "Hay que tener huevos, dice Servio... Servio, calmate un poco. Tuvo un problema con Cóccaro hace poco y lo trató de vende humo . Atajá, Servio. Atajá que hoy atajaste el penal... muy bien, fenómeno. No suele atajar bien, lo sacan, lo ponen, lo sacan. Tratá de ser profesional y no gastar al rival que erra un penal en el último minuto porque ya tuviste problema con Cóccaro , que es bravo y hoy gastás al pibe que erra y pierde el campeonato . ¿Quién tiene códigos en el fútbol? ¿Él o vos?".

https://twitter.com/sudanalytics_/status/1580751760540389376 “En el penal me dijo que ellos estaban peleando el campeonato y que nosotros no jugábamos por nada”.



Gaspar Servio.pic.twitter.com/YV0EmVL1id — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 14, 2022

"Es un arquero más o menos. Servio es un arquero suplente, fue arquero suplente siempre, en todos lados. En River no dio la talla, en México no anduvo, en Central lo cambian. Hay que ser respetuoso en todo", sentenció López.

El comentario del periodista no cayó para nada bien en los seguidores del fútbol argentino, principalmente en los hinchas de Boca, quienes afirmaron que éste estaba enojado porque el empate de Atlético Tucumán beneficia al Xeneize. “Estuvieron a nada de decir: '¿Justo ahora que Atletico Tucumán tiene que alcanzar a Boca en la tabla atajas un penal, Servio?'", posteó en Twitter una fanpage del club de la Ribera.

https://twitter.com/_ATodoBoca_/status/1580857630947696642 Estuvieron a nada de decir: "Justo ahora que Atletico Tucumán tiene que alcanzar a @BocaJrsOficial en la tabla atajas un penal, Servio?" pic.twitter.com/F9RwGzHYox — (@_ATodoBoca_) October 14, 2022

Horas más tarde, Gustavo López respondería a estos comentario durante su programa radial en La Red: "Hay gente que cree que yo quiero que salga campeón uno u otro y no, a mí eso no me importa; a mí me importa que este chico le pegó en el piso a un compañero que acaba de perder el campeonato".