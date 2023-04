La polémica respuesta de la ex de Jorge Rial después que la acuse de gritona

“¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto”, dijo el polémico conductor dijo sobre sus motivos para dejar a la nutricionista.

Jorge Rial paró en seco a sus compañeros y pareció todo dirigido a Romina Pereiro.

“Pero no. ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”, sumó ante la mirada de todo el mundo.

Esas palabras llegaron a oídos de Romina, quien puertas adentro mostró algo de enojo (Jorge sigue teniendo una relación cercana con las hijas de Pereiro, de su primer matrimonio y dicen que le paga el colegio todavía, en algo que firmó a la hora de su divorcio).

Si bien su matrimonio fue intenso y con mucho amor, aunque haya durado poco más de tres años, estuvo lejos de ser perfecto, desde siempre salieron rumores que ella era muy celosa, que se enojaba y lo controlaba cuando él tenía contacto, sea laboral o de amistad, con otra mujer.

“Más de una compañera de trabajo pasó momentos feos con Romina. La que más se supo que fue con Angie Balbiani, la amiga de Pampita, a la que no la invitó a su casamiento porque la odiaba”, recordaron.

Después de mucho palabrerío, Romina intentó bajarle el sentido a la polémica. Y explicó: “Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación”, se sinceró. Esta versión dista mucho de la realidad, pero lo cierto es que los dos eligieron bajar el tono de las aguas…