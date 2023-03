La Policía le encontró un arma sin declarar y deberá hacer trabajo comunitario

Ante esto, los gendarmes rápidamente secuestraron el arma y se pusieron en contacto con la Policía provincial para que inicien las averiguaciones pertinentes sobre su titularidad y permiso, de lo que resultó que el arma, un rifle calibre 22 marca Winchester, era apto para producir disparos y que el imputado no tenía autorización como legítimo usuario, por lo que se le quitó.

Por esto, se lo acusó como autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra, calificación por la cual el acusado tomó responsabilidad y acordó una serie de pautas a cumplir para evitar no sólo no avanzar a un juicio (ya que se trata de un delito menor) sino también de recibir una condena.

La suspensión de juicio a prueba se acordó por el plazo de un año, durante el cual el imputado deberá: realizar 100 horas de trabajo comunitario en la Municipalidad de Rincón de los Sauces; fijar domicilio y no mudarlo; no cometer nuevos delitos; no abusar del consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras.

De cumplir con estas condiciones por el plazo estipulado, la acción penal se declarará extinta una vez que finalice el período de prueba y el hombre quedará sin antecedentes.

El juez de garantías que intervino en la audiencia avaló el acuerdo de partes y dispuso la suspensión de juicio a prueba por el plazo requerido de un año.