La política neuquina en su laberinto

El MPN lleva una ventaja, no sólo por ser el partido de gobierno sino también porque fue el primero en definir candidaturas. No obstante, puertas adentro saben sus dirigentes que lo que viene no será fácil. La salida de Rolando Figueroa, inevitablemente, traccionará hacia afuera una parte del voto emepenista. De hecho, los sectores de la oposición que no se sumaron al proyecto del actual diputado nacional señalan que no lo hicieron porque no van a ser parte de una interna abierta del MPN. Otro aspecto a analizar es que el partido, más allá de gobernar los principales distritos, viene perdiendo caudal electoral en los últimos comicios provinciales y arrastra un desgaste.