La postura intransigente del Kun Agüero con Santiago Maratea y la colecta de Independiente

Es que el ex futbolista surgido de las divisiones inferiores de Independiente había asegurado más de una vez que no ayudaría económicamente al Rojo. La razón se daba por su desconfianza tanto en la gestión de los Moyano como la actual sobre el manejo del dinero, en el pasado Agüero donó mucho dinero de su transferencia a Europa a Independiente y es sabido que ese dinero no llegó a verse materializado en refacciones ni en mejoras para el club.