La predicción de un astrólogo sobre el desembarco de Jorge Almirón en Boca como DT

Este miércoles por la noche Jorge Almirón hará su debut como entrenador de Boca cuando se enfrente a San Lorenzo por el torneo local. El ex técnico llega al Xeneize en un mal momento de la institución y su elección fue más que cuestionada, sin embargo, no todos son pesimistas en Boca con la llegada del ex técnico campeón en Lanús, a tal punto que recibió la bendición de un hincha muy particular.