La pregunta "animal" que no supo responder Jey Mammón

“Dijiste que querías ser padre o que te gustaría. En el caso hipotético, tenes un hijo de 16. ¿Vos ves correcto que salga con alguien de 32 años? Con consentimiento, claramente”, lanzó picante Ulises Jaitt a la espera de la respuesta del acusado.

“Mirá, vuelvo a decirte lo que te dije hace un rato. Esto pasó hace 14 años. Si querés un día debatimos la moral de lo que significa un vínculo entre alguien de 16 o 17 y alguien de 32”, comenzó a responder Jey Mammón intentando escapar de la consulta que lo comprometía.

“Yo creo que los tiempos cambiaron muchísimo. Por supuesto que hoy, primero que no tengo la edad que tenía en ese tiempo. Y si tengo un hijo o lo que sea, yo pienso que no, claramente”, respondió con poca claridad sobre su pensamiento al respecto.

“Osea lo veo de otra manera. Es más, cuando te digo que los tiempos cambiaron un montón no sólo cambiaron las relaciones, cambió la televisión, cambiaron las maneras de pensar, de sentir, cambiaron la leyes también”, comentó intentando justificar su accionar.

“Cambiaron las leyes. Somos otra sociedad. Por eso también habló de la hipocresía. No porque yo no me haga cargo, de que me terminé enganchando de un pibe de 17 hace 14 años. Sino que porque cuando todos nos sentamos a debatir, nos ponemos en un lugar de que nadie sabe dónde estaba hace 14 años”, cerró evadiendo la consulta principal.