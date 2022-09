Deportes La Mañana Centurión La preocupante confesión de Centurión: "Me cansé de la vida, necesito ayuda"

El polémico futbolista ex Boca, Racing, San Lorenzo, relegado por temas de conducta, rompió el silencio con radio La Red y encendió las alarmas con desgarrador relato.







Tremendo y desgarrador testimonio. Ricardo Centurión, que no juega desde su salida de San Lorenzo hace varios meses, rompió el silencio en radio La Red y preocupó al mundo del fútbol con sus declaraciones a corazón abierto: "Estoy solo y el momento es muy duro. Me cansé de la vida, no me banco ni yo", aseguró.

Además de estas tristes y alarmantes frases, el ex Racing, Boca y otros expresó su dolor por sentir la soledad que atraviesa en este duro momento: "Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. Nadie me pregunta que me pasa, no me miran a la cara. Se que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas. Mi teléfono no suena. Nadie me llama. Me encuentro triste".

Por otro lado, Centurión, que volvió a entrenar con Vélez, se mostró preocupado por el vínculo que mantiene con su hija: "No puedo mirar a los ojos a mi hija, no me pudo cambiar ni el amor de ella. No sé cómo ser padre. Trato de no faltarle", afirmó antes de meterse en su último paso por San Lorenzo.