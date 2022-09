La primera niña trans que accedió a su DNI, festejó su cumpleaños de 15

"Es una manera de celebrar a esta niña que ha llegado a esta edad luchándola, resistiendo, siendo quien es", dijo la madre de la adolescente, Gabriela Mansilla, quien es fundadora de la asociación civil Infancias Libres. Y agregó que se trata de "un acto revolucionario" porque "generalmente se las excluye, se las maltrata, se las discrimina, se las echa a la calle. Y acá hay una adolescente trans que desde niña está siendo abrazada".

Luana cumpleaños de 15

Al inicio de la celebración Luana dejó un mensaje que leyó desde el escenario para todos sus invitados: "Sueño que el mundo nos respete, que travesti no sea un insulto, que les niñes trans tengamos poderes como volar y ser invisibles. Yo quiero esos poderes para defenderme de quienes me agreden porque deseo un mundo mejor donde no haya que crecer porque eso me preocupa. Quiero seguir siendo pequeña".

La celebración fue organizada de forma colectiva y con trabajo en equipo. Amérika puso el lugar, una familia hizo 450 empanadas y otras delicias, la productora de contenidos Mu Trinchera se encargó de las fotos y el video, la Fundación Igualdad del catering, Patricia Terán y Ana Torrejón se hicieron cargo de la vestimenta y la Asociación Infancias Libre de la organización.