La propuesta amorosa que El Conejo le hizo a Coti de Gran Hermano

Recordemos que a principios del mes pasado, la influencer mostró una foto muy sensual en su Instagram y su novio no pudo evitar elogiarla: le dejó un comentario sugerente para alimentar las fantasías de sus seguidores.

Coti se sacó cuatro fotos con un body oscuro transparente, mientras también mostraba su renovado look en el pelo: Coti siempre fue rubia, pero ahora se tiñó de colorada. “¿Dónde estás? ¿Nos vemos?”, escribió Alexis, junto a dos emojis, uno de una carita con corazones y el otro de un fueguito.

En esa misma línea de intensidad y amor profundo, la modelo había contado semanas atrás que se hizo un tatuaje en la cola en homenaje al cordobés. Todo ocurrió al aire de A la Barbarossa (Telefe), donde la influencer comentó con picardía: “Hoy cumplimos tres meses con el Cone. Por eso no dormí nada”.

Consultada acerca de cómo es el vínculo con el exparticipante del reality, señaló que es muy sano, que no se celan ni se pelean. “Nosotros la pasábamos superbien, pero también había cosas que nosotros fingíamos como para que los otros piensen que nosotros no estábamos jugando juntos o para desviar la atención”, dijo respecto a las peleas que se veían en el programa.

“Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que no haya uno en homenaje al Cone”, lanzó Pía Shaw. Pero, para sorpresa de todos, la joven confirmó que uno de los nuevos es por su novio: “Sí hay, y dice en inglés ‘No te voy a soltar la mano’”.

Luego, se paró para mostrar la frase “I will not let go of your hand” que tiene en la parte trasera de una de sus piernas muy cerca de la cola. “Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, no me lo taparía porque me marcó mucho”, concluyó.