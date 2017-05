La que faltaba: ¿Fede Bal con Kate Rodríguez?

Yasmila Mendeguía destrozó a Fede Bal en Twitter luego de una respuesta a un mensaje que publicó el actor para volver con su ex Laurita Fernández. “Para recuperar la confianza hay que aflojarle a los chapes en la puerta del baño”, escribió la ex GH al ver el posteo de Bal que rezaba: “Tengo toda la vida para recuperar tu confianza, tu amor”. Yasmila reveló que hace un mes y medio vio al ex campeón del “Bailando” a los besos con una chica de pelo afro en el boliche Vita. Al parecer, la panameña Kate Rodríguez sería la nueva tercera en discordia que se suma al escándalo.