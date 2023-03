La queja sin filtro de Martín Demichelis sobre el estadio de Lanús: "No teníamos ni..."

Luego del triunfo de River sobre Lanús, Martín Demichelis se acercó a dar la habitual conferencia de prensa. Fue allí en donde ventiló todos los inconvenientes que tiene el estadio del Granate y mencionó que no estaba en condiciones.

“No teníamos aire acondicionado en el vestuario. No estaban dadas las condiciones para vivir una previa. El técnico de ellos no me vino a saludar. Sabíamos que íbamos a ser visitantes”, mencionó el técnico millonario sobre lo que le molestó en la visita de su equipo a Lanús.