La reflexión de la Niña Loly en medio del caos familiar de Jorge Rial

Obviamente, sus seguidores no dejaron pasar esto y le escribieron mostrándole todo su apoyo. “Qué suerte que supiste salir a tiempo de esa gente toxi, tanto que te quería y terminó ensuciándote esa chica”, “Siempre tan hermosa, ojalá algún día cuentes tu verdad”, “Muy bonita, muy libre, muy cuidadosa de su intimidad. Muestra lo que quiere, eso es respetable”, “Te hicieron un favor”, fueron algunos de los más destacados.

Loly Antoniales 2.jpg

Es que More Rial habló esta semana de ella y, entre otras cosas, reveló el porque se había separado de su padre. “A ver, mi papá se separó de Loly porque Rocío no la quería, porque no se llevaba bien con ella”, aseguró Morena antes de agregar: “Mi hermana es más viva. No lo confronta a mi papá, le endulza el oído”.

"Cuando pasó lo de mi papá en Colombia ella me mandó un mensaje", reveló. "No sé si por mí o por él.Por mí, supongo yo", remató.

"Para mí, ellos se siguen queriendo. (…) Yo creo que si él no sintiera algo por Loly no odiaría tanto Córdoba. Debe ser un dolor grande que él tiene por haberse separado de Mariana. De ella no sé por qué", cerró Morena Rial.