La respuesta de La Sole Pastorutti a los que la llaman "Milf"

La confesión de Soledad Pastorutti.mp4 La confesión de Soledad Pastorutti

"Me gusta eso. Me encanta. Me ayuda con el vestuario quien es mi mejor amigo, él logró convertir a este 'patito feo', así que estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón", contestó la cantante.

"Yo siempre fui así, pero cuando empecé a cantar tenía un vestuario de folclore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero creo que también propongo algo revolucionario: ¿por qué en el folclore hay que taparse? Todo cambia, ¿por qué no mostrar sensualidad? El folclore representa a la gente y creo que también debe representar este presente. Me costó al principio por ser la primera, y también un poco por ser mina", sentenció.

pastorutti dos.jpeg

Hace poco, por otro lado, la artista confesó por qué no se habla más de política, religión y fútbol en su casa. "Pasa que somos de equipos totalmente contrarios. Él es de River, yo soy de Boca. Él es de Belgrano en Arequito y yo soy de 9 de Julio. Pero con los años creo que hemos encontrado la manera de… Yo, por ejemplo, lo banco a él cuando no jugamos en contra, obviamente, y él me banca a mí", explicó en La peña de Morfi.

"Cuando hay partido yo me voy con las nenas y dije 'no puede ser', pero igual lo entiendo, yo soy así también", confesó la cantante argentina.