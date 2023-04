La Rural de Neuquén reclamó responsabilidad por los animales sueltos en las rutas

"La mayoría de los integrantes de la Rural vivimos en el campo y tenemos animales de los que somos responsables y tratamos que no estén en la ruta. Yo estoy en la zona centro, en Las Lajas, y en este sector de la provincia se suelen ver muchos animales sueltos en la ruta, pero no solo animales que están en trashumancia, sino sueltos de día y de noche y es un peligro", advirtió Larminat.

La presidenta de la Sociedad Rural reclamó a todas las personas que tienen animales a que sean "responsables de mantenerlos a resguardo. No podemos dejar los animales sueltos en la ruta y después pretender que el culpable de un accidente sea el automovilista". Y afirmó: "Un animal en una ruta oscura no te da margen de hacer ninguna maniobra".

En este sentido, Larminat consideró que las responsabilidades son compartidas entre los dueños de los animales y los funcionarios que deben controlar que esos animales estén identificados, y siempre vigilados. "Creo que hay que poner un poco de sentido común y de respeto a la vida humana", consideró la chacarera quien además sentenció: "Los vehículos en las rutas y los animales en el campo, donde tienen que estar".

Larminat explicó además que los crianceros cuando viajan con sus animales desde la cordillera a la invernada o al revés deben arriarlos, conducirlos, cuidar de esos animales y no dejarlos solos. "En los casos donde hubo accidentes los animales estaban de noche sobre el asfalto y no había nadie cuidando. Yo llevo animales, pero lo hago de día, eso se puede prever. Ahí los automovilistas me ven, pueden frenar, es más lógico que los animales se muevan de día, si los dejas solos de noche es obvio que estás llamando a un accidente, y no podés echarle la culpa a la policía que no estaba ahí", insistió.

"La situación es complicada porque por un lado hay mucha difusión de que hay que respetar a los animales sobre las rutas, pero sinceramente en estos tiempos que corren acá en la Ruta 40 los camiones pasan a una velocidad impresionante, y no pueden frenar. Si los encuentran en una curva en bajada con animales sueltos muchas veces no pueden frenar. Además no hay señalización, todo eso también está en la ley de trashumancia y no se está cumpliendo", aseguró.

La presidenta de la Rural de Neuquén advirtió con que la ley provincial de trashumancia choca con la ley nacional de Tránsito y consideró que lo mejor sería que todos los actores de esta situación se pongan de acuerdo para cuidar la vida de las personas.

Fueron tres los accidentes recientes en el sector de Las Lajas, dos autos embistieron a vacas y otro a un caballo. "Creo que hay que poner un poco de cordura y sentido común, esta mañana (jueves) por ejemplo me topé a las 7 con una tropilla de caballos en la entrada de Zapala, yo iba despacio porque conozco, pero el qué no cómo evita el accidente", se cuestionó.

"Creo que las leyes están para algo, y se que la ley defiende la trashumancia como un estilo de vida y me parece bien, pero que los crianceros sepan que no pueden ir con los chivos por arriba de la ruta, para esos e establecen los callejones de arreo. Creo que lo que hay que hacer es proteger la vida de todos, no solo de un sector, hay un derecho a la vida que es le mas importante, y las personas que viajan sobre el asfalto tienen el mismo derecho a su vida que las personas que van al costado con sus chivos", concluyó.