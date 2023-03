La Rústika representará al país en un festival de Málaga

El evento será del 27 de abril al 2 de mayo, pero el grupo se quedará durante un mes en el viejo continente para recorrer bares emblemáticos como el famoso Café Berlín en Madrid. “Es un bar en el que han ido a tocar grosos de la escena folclórica como Peteco Carabajal y Raly Barrionuevo, entre otros”, contó emocionado el músico pensando en que el regreso a la región les pondrá aún más desafíos. “La vuelta va a ser más linda y con más desafíos. Vamos a laburar con cosas que estén a la altura”, sostuvo.

La Rustika 2.jpg Gentileza La Rústika

La gira que los hará vivir una experiencia única los llevará a recorrer Sevilla (2/05), Valencia (5/05), Barcelona (7/05), Madrid (21/05), Toulouse en Francia (10/05) y Alemania (16/05). Sobre esta posibilidad, Pablo se mostró entusiasmado: “Es tremendo porque bandas de acá de la región allá no ha habido en los últimos años y menos del folclore que es muy particular y que se abra esta puerta nos hace crecer un montonazo”.

No hay dudas que el 2023 es el año de esta banda que no deja de soñar a lo grande y espera para el 2024 subirse al escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia y llegar al Festival de Cosquín. “Ahora está en nosotros ir superando el show y que no sea solo una banda para una peña sino un show completo. Mostrar algo más producido. Esta etapa que nos toca es hacer hincapié en aspectos que no lo teníamos”, concluyó el músico a este medio.

videoplayback.mp4

El show en el Cine Teatro Español

Previo a iniciar su viaje por Europa, La Rústika presentará su show en el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén. En el espectáculo, la banda expondrá la esencia Argentina, los valores, el trabajo, la alegría y las tradiciones de nuestro país.

El show será el viernes 24 de marzo a las 21.30 en el Cine Teatro Español. Las entradas están a la venta en boletería ubicada en calle Avenida Argentina 235.