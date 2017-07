¿Tenía en mente incursionar en política?

No, varias veces me habían ofrecido alguna cuestión que se vinculaba con la política porque interesarse en salud desde mi lugar de gestión roza las políticas públicas. En ese ámbito uno conoce mucha gente y es importante relacionarse con intendentes, concejales y organizaciones. Siempre estuve atento a eso porque la salud es una construcción social y considero que las organizaciones son las que construyen ese tejido. Hay mucha gente que me conoce desde este lugar. La salud pública se toca con la política.

¿Es militante del MPN?

Soy independiente, no soy afiliado pero siempre trabajé desde la gestión para el MPN porque es el partido que estuvo en el poder y por lo tanto conocen mi tarea. Considero que después de todo lo transcurrido era mi momento para poder aportar lo que uno tiene de conocimiento, de historia y amor por Neuquén. Esto es lo que me mueve, no sólo por una cuestión geográfica sino porque mi historia está vinculada con los neuquinos nacidos o por opción, y ampliar este compromiso, que siempre lo tuve desde la salud, a otros espacios.

La salud no sólo es pensar en enfermedades sino que tiene que ver con otros determinantes sociales desde donde colaborar.

¿Tiene coincidencias programáticas e ideológicas con el partido provincial?

Por supuesto, mi viejo vino en 1959, cuando la provincia se estaba formando; viví el crecimiento de Neuquén y eso me dio un lugar de pertenencia para volver después que me recibí. Hice medicina rural, donde Neuquén lideraba ese aspecto, ya estaba instalado el plan de salud y esa construcción no se hizo sola, sino que tiene que ver con políticas públicas realizadas con una intencionalidad social muy fuerte. Y en eso tuvo que ver el MPN y, en particular, Felipe Sapag. Esto se vincula a que hoy podamos contar con buenas estadísticas que no tienen otras provincias, y no hablo sólo de Salud.

De ganar una banca en el Congreso, ¿cómo se imagina en ese nuevo rol?

Si hay algo que hice en todos los lugares donde fui es ponerme la camiseta, dar el máximo esfuerzo, aportar pasión, cerebro, corazón y las manos para trabajar. Una de las cosas muy importantes es que Neuquén pueda conseguir los presupuestos que necesita para seguir fortaleciendo todo lo que la provincia tiene. Hay cosas que son puntuales en Salud para mantener y proyectar como el hospital patagónico de alta complejidad, Neuquén lidera en la región y debe seguir en esa línea. Y también frenar aquellas cosas que pueden perjudicarnos.

¿Como cuáles?

Neuquén es una provincia muy rica y debemos defender y cuidar esto frente al unitarismo de los partidos nacionales. Y esa es una tarea que desde el Congreso Nacional se tiene que hacer.

Una fructífera carrera médica

Lammel tiene 54 años y tres hijos. Fue director del centro de salud de Vista Alegre Sur y del hospital de Tricao Malal. “Ahí conocí la ruralidad”, asegura. En el norte neuquino se desempeñó en las guardias de los hospitales de Las Ovejas, Varvarco y El Cholar. Fue jefe de zona en Chos Malal y también director del hospital de esa localidad, y desde hace 10 años conduce el Castro Rendón. “Muchas veces vienen con recetas nacionales a querer modificar o a decir cómo deben hacerse las cosas cuando tenemos mejores indicadores que la mayoría de las provincias”, advierte.