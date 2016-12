La santa Belén

Belén Francese tuvo su día especial y con cierto color a película de Hollywood. Después de 15 años, la mediática se reencontró con una de sus tres primas. Pero lo llamativo de la historia es que las familiares de la mediática ¡son monjas!

Belén, quien hoy hace su debut con la obra Mr. Amor, casi casi un galán, registró el momento en su cuenta de Instagram en donde colgó algunos videos del reencuentro en el Monasterio del Verbo Encarnado.

Entrevistada por el portal Rating Cero, explicó que tuvo que viajar a San Rafael de Mendoza para concretar la reunión.

“Fue mágico porque justo venía diciéndole a Waldo (compañero de la obra) que las quería ver pero estaban lejos: una en Italia, otra en Mendoza capital”, comenzó explicando Belén.

Luego la rubia contó que se sorprendió por el llamado inesperado. “Sonó el celular y era Mechi que estaba acá en San Rafael. Me pasó a buscar, me llevó al convento, me cocinaron, tomamos mate, chusmeamos. Nos pusimos al día de todo”, contó la actriz.

Las primas de Francese hace varios años que se dedican a colaborar con las personas necesitadas. Precisamente, Belén se comprometió a dar una mano. “Me comprometí a ir acá al hogar de niños donde trabajan. Tienen mucho trabajo, viven para los más necesitados”, contó la blonda.

Llamado sorpresa: Su prima Mechi se comunicó con la actriz y luego la invitó al convento.

Se pusieron al día: La rubia reveló que le cocinaron y tomaron mates mientras “chusmeban de todo”.

Ejemplo de familia

Cuando fue consultada sobre por qué había estado tanto tiempo sin ver a las hermanas, la también poetisa reveló: “En el convento donde están y la vida que llevan es muy difícil de llegar o ver. A veces tienen misiones y se van dos años a lugares de gente muy necesitada. Sumale que viven en una vida muy austera sin tecnología ni celular”.

“Vengo de una familia hermosa donde siempre la prioridad es la unión. No siempre podemos vernos, pero siempre estoy en sus oraciones. Ellas son un ejemplo, viven para los más necesitados, lejos del lujo en una vida austera”, finalizó.