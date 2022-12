La Selección, con fútbol, un DT lúcido y mucho Huevo

Pues bien, parte importante del mejor funcionamiento y actitud del equipo albiceleste responde a la titularidad del neuquino más famoso, Marcos Javier Acuña, quien una vez más demostró que no puede faltar.

Juega con la fiereza y las ganas que lo hacía en el campito de la vuelta de su casa en Zapala. Contagia energía, fervor y optimismo. Aporta en defensa y en ataque. Y hasta se entiende bien con Messi, quien lo buscó bastante seguido y le metió un par de asistencias en el primer tiempo.

Bien por la selección, que va de menor a mayor en la máxima cita y que tiene un cruce de octavos de final ante Australia que no parece de los más complicados.

Omar Novoa

Bárbaro por el entrenador Lionel Scaloni, que en el peor momento ratificó que no le tiembla el pulso y no se casa con nadie, limpiando a varios históricos de la formación titular. Y excelente por nuestro guerrero Marcos Acuña, al que no le pesa ni la celeste y blanca ni el Mundial. Hay equipo. Hay DT. Nos sobran Huevos. Que pase el que sigue.