La semana comienza con protestas en toda la provincia: ¿Cómo afectan?

Según informaron congregarán, en la capital provincial a las 9, en el monumento al general San Martín, y desde allí se deslazarán por las calles céntricas. Esta nueva "jornada provincial de lucha" se llevará a cabo debido a que no se han concretado las respuestas comprometidas, de acuerdo con lo declarado por las organizaciones sociales.

Además, precisaron que a esto se le suma el alto precio de la canasta escolar ante el próximo inicio de clases. Ante esto, se movilizarán hasta la Municipalidad de la ciudad de Neuquén y la Casa de Gobierno donde realizarán actos y esperarán a ser recibidos por las autoridades correspondientes.

“Nos estaremos movilizando en Chos Malal, Cutral Co, Zapala, Plottier, Senillosa, Junín de los Andes y San Martín de los Andes en busca de respuestas a la continuidad laboral y nuevas obras en los barrios populares, aumento de los programas provinciales de acuerdo con la inflación, kits escolares y partidas de alimentos” precisaron.

No obstante, aclararon que no harán cortes de rutas y puentes. Cesar Parra, uno de los referentes del Polo Obrero, informó a LMNeuquén que esperan ser recibidos por autoridades provinciales para no profundizar las medidas.

Mientras tanto, advirtió que la situación es "pésima" para los sectores socioeconómicos más postergados debido a la gran inflación que se vive. Según indicó “la situación es pésima porque el cuadro inflacionario es muy fuerte".